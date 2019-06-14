В Клетнянском отделе полиции случилась потасовка, виновный осужден

Клетнянский райсуд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год ранее несудимому 49-летнему мужчине, который признан виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент случился 19 января 2019 года в 17:20. В кабинет патрульно-постовой службы отдела полиции «Клетнянское» доставили мужчину для оформления материала об административном правонарушении. Брянцу такой поворот событий не понравился и он напал на сотрудника полиции, ударив его кулаком по лицу. Правоохранитель получил телесные повреждения в виде кровоподтека лица.