В сети появилось опасное спасение в Отрадном

17 июня в соцсетях опубликовали видео рискованного спасения в Отрадном Брянской области кота, забравшегося на дерево.

Из записи видно, что мужчина пытается сбить повисшего на верхушке ели рыжего кота, через несколько секунд это ему удается, и животное летит вниз.

По словам очевидцев, история разрешилась удачно, кота спасли, он не разбился.