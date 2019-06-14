Пока брянец спал, приятель попал в неприятности на его автомобиле

Полиция завела уголовное дело на 31-летнего жителя Дятьковского района, его подозревают в угоне.

Мужчине грозит до пяти лет по ч. 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством».

Владелец машины Mazda-626 решил отдохнуть на местном озере с двумя приятелями. Мужчины весело провели время, выпили спиртного, после этого владелец авто и один знакомый задремали. Утром хозяин обнаружил пропажу транспорта.

Сыщики провели расследование и выяснили, что к преступлению причастен 31-летний второй знакомый потерпевшего. Он объяснил: идея покататься на чужом автомобиле возникла внезапно. Во всем виноват алкоголь, который толкнул на «подвиги». Проехав некоторое расстояние, мужчина не справился с управлением и слетел в кювет. Побоявшись возвращать машину хозяину, он оставил ее на окраине.