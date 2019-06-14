В Фокинке в ДТП с собакой мотоциклиста спасло чудо

18 июня в Фокинском районе Брянска случилась авария, в которой травмы получил 40-летний водитель мотоцикла.

История произошла в 20:50 на улице Богдана Хмельницкого. Как объяснили в Госавтоинспекции, мужчина на двухколесном транспорте наехал на собаку, которая внезапно выскочила на дорогу. После этого транспорт перевернулся. У мотоциклиста - ссадины и ушибы.

Очевидец Кристина Курбакова говорит, видела, как он летел несколько метров, произошло чудо, что он остался живой.