Недалеко от Климово водитель большегруза разбил голову пешеходу

Вяземские правоохранители завели уголовное дело на ранее судимого 28-летнего парня, который подозревается в грабеже.

Смоленская полиция завела уголовные дела на двоих жителей области, водителей, которые ездили по поддельным правам.

Рославльская полиция задержала 37-летнего мужчину, водителя такси, его подозревают в краже.

18 июня в Гедеоновке Смоленской области произошла авария с участием легковых автомобилей, об этом сообщил паблик Drive 2Smolensk в соцсети.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 46-летнего мужчину, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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Напомним, 16-летний велосипедист получил телесные повреждения , угодив под автомобиль «ВАЗ 21102» 10 июня на трассе «Мглин-Сураж».

Само ДТП произошло в 22:05 на 16-м километре трассы «Климово-Чуровичи». По предварительным данным, 51-летний автомобилист на большегрузе DAF ехал из Чуровичей в Климово и сбил 42-летнего пешехода, который шел посередине проезжей части.

У потерпевшего медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану головы, открытый перелом костей левой голени; его госпитализировали.

18 июня в Климовском районе случилась авария с участием автомобиля DAF, пострадал 42-летний мужчина.

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