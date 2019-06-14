Около поселка Добрунь произошло серьезное ДТП

18 июня у поселка Добрунь случилась авария с участием грузовой «Газели» и двух фур, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около шести вечера. Фото опубликовал Алексей Голомадзин, он объяснил, что в ДТП попал его дед.

«Он ехал с заправки, чтобы развернуться в сторону Брянска, стоял на разворот, а в него сзади въехала фура, и деда выкинуло на встречную полосу, а по встречной полосе двигалась фура и влетела в прицеп, деда развернуло, все живые», - поделился мужчина.