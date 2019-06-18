В поселке Ковшовка после ДТП мотоциклиста увезла «скорая»

19 июня в поселке Ковшовка Брянской области произошла авария с участием мотоциклиста, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент случился в начале девятого на конечной остановке поселка. На фото запечатлены две машины и разбитый вдребезги мотоцикл. О том, как произошло происшествие, очевидцы не рассказывают. Известно, что водителя двухколесного транспорта забрала машина скорой помощи.

Официальной информации не поступало.