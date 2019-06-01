Появились подробности ДТП с мотоциклистом в Ковшовке

19 июня в Брянске на улице Запорожской случилась авария с участием машины Chevrolet Niva и мотоцикла «Стелс», в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта.

У 26-летнего парня, управлявшего мотоциклом, ушиб легких, перелом лучевой кости справа, перелом поперечного отростка L1; его госпитализировали.

Само ДТП произошло в 18:55. Как объяснили в отделе ГИБДД, 42-летняя женщина, находясь за рулем Chevrolet Niva, двигалась со стороны переулка Ковшовского с левым поворотом на Белорусскую и, не уступив дорогу мотоциклу «Стелс» под управлением 26-летнего водителя, врезалась в него.