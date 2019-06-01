В Клинцах полыхало заброшенное строение

20 июня в Клинцах на улице Кюстендинской случилось возгорание, на место выезжали спасатели 10-й части на двух автоцистернах.

Сведения о пожаре сотрудники МЧС получили в 03:59. Через восемь минут они прибыли по адресу. Как оказалось, горело неэксплуатируемое строение размером 20Х30.

В тушении использовали три ручных ствола.

В 04.25 пожар локализовали, в 05.10 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, в Почепе горел частный сарай.