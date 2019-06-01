В Клинцах полыхало заброшенное строение
20 июня в Клинцах на улице Кюстендинской случилось возгорание, на место выезжали спасатели 10-й части на двух автоцистернах.
Сведения о пожаре сотрудники МЧС получили в 03:59. Через восемь минут они прибыли по адресу. Как оказалось, горело неэксплуатируемое строение размером 20Х30.
В тушении использовали три ручных ствола.
В 04.25 пожар локализовали, в 05.10 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.
Напомним, в Почепе горел частный сарай.
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