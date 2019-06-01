Осужден водитель, учащийся брянского строительного колледжа, по вине которого пострадал подросток

Суд Советского района приговорил к году ограничения свободы 20-летнего учащегося строительного колледжа, парень признан виновным в нарушении правил дорожного движения.

Кроме этого, молодого человека лишили на два года водительских прав.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в марте 2019 года в дневное время около дома №8 в переулке Пилотов. По материалам расследования, водитель на своем авто сбил 13-летнего мальчика, хотя имел возможность заблаговременно его увидеть.

Потерпевший получил тяжелые травмы.