В Советском районе из-за аварии с такси образовался затор

20 июня в областном центре на пересечении улиц Фокина и Калинина произошло ДТП с машиной «Яндекс.Такси» и еще одним легковым автомобилем.

Как объяснили очевидцы, от удара транспорт получил механические повреждения. Из-за происшествия на дороге образовался большой затор, начиная от Черного моста.

«ДТП на Набережной - перекресток с Фокино. Пробка от Черного моста до Фокино», - поделился анонимый автор в соцсети.

Кроме этого, затруднен проезд в Володарском районе.