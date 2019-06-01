23-летний житель Брянска пытался совершить грабеж средь бела дня

Суд Брянского района приговорил 23-летнего парня к условному лишению свободы в течение полутора лет, его признали виновным в покушении на грабеж.

Кроме этого, подсудимому дали 1, 5 года испытательного срока.

Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.161 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент случился 5 декабря 2018 года. Парень в магазине АО «Дикси ЮГ» похитил две бутылки спиртного, спрятал под куртку и хотел было скрыться.

Попытку хищения пресекли сотрудники магазина, грабителя задержали и передали правоохранительным органам.