В Мглинском районе правоохранители ищут очевидцев ДТП с пострадавшей 11-летней девочкой

Брянские правоохранители разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 22 мая в Мглинском районе с участием «ВАЗа», где пострадала 11-летняя девочка.

По версии расследования, инцидент случился 15:25 около дома №23 по переулку 1-й Первомайский. Автомобилист на «ВАЗе 21053» сбил ребенка на велосипеде. В итоге школьница получила серьезные травмы.

«Всю информацию о ДТП надо направлять по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.