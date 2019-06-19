На Фокина в Дятькове в ДТП с иномаркой пострадал помощник машиниста тепловоза

10 июня в Дятькове на улице Фокина случилась авария с участием иномарки Ford Focus и тепловоза, пострадал 53-летний помощник машиниста.

Врачи диагностировали у потерпевшего растяжение связок правого голеностопного сустава. После назначения лечения его отпустили домой.

Само ДТП произошло в 12:25. Как сообщили в отделе ГИБДД, 36-летняя женщина на авто Ford Focus ехала с Киевской в сторону Орджоникидзе и выскочила на железнодорожный переезд, на запрещающий сигнал светофора. В итоге она врезалась в тепловоз под управлением 62-летнего машиниста.