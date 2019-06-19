На Фокина в Дятькове в ДТП с иномаркой пострадал помощник машиниста тепловоза
10 июня в Дятькове на улице Фокина случилась авария с участием иномарки Ford Focus и тепловоза, пострадал 53-летний помощник машиниста.
Врачи диагностировали у потерпевшего растяжение связок правого голеностопного сустава. После назначения лечения его отпустили домой.
Само ДТП произошло в 12:25. Как сообщили в отделе ГИБДД, 36-летняя женщина на авто Ford Focus ехала с Киевской в сторону Орджоникидзе и выскочила на железнодорожный переезд, на запрещающий сигнал светофора. В итоге она врезалась в тепловоз под управлением 62-летнего машиниста.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».
Сегодня, 13 июня, состоялась рабочая встреча начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.