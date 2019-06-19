В Брянском районе 29-летняя девушка попала в больницу из-за водителя «ГАЗа»

20 июня в Брянском районе случилась авария с Kia Sportage и автомобилем «ГАЗ», в итоге пострадала 29-летняя девушка.

Она была водителем иномарки. Врачи диагностировали у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и госпитализировали.

Само ДТП произошло в 13:30 на 132 километре трассы «Орел-Брянск-Смоленск - граница с Республикой Беларусь». По предварительным данным, 62-летний водитель «ГАЗа» ехал из Брянска в Смоленск. Совершая поворот налево, не рассчитал боковой интервал между транспортом и столкнулся со стоящим на второстепенной дороге Kia Sportage.