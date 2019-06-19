В Брянске произошел огромный пожар у Мясокомбината – соцсети

21 июня в одной из соцсетей появились фотографии пожара в Фокинском районе Брянска, по словам местных жителей, дым виден за несколько километров.

На снимках запечатлен район около Мясокомбината. Как сообщили очевидцы, кое-где огонь поднялся уже выше деревьев и приближается к строениям.

Брянцы утверждают, что горит болото, очаг же возгорания находится около пилорамы.