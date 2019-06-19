В брянской больнице скончался пенсионер, попавший под иномарку на Чернышевского

Брянские правоохранители ищут очевидцев ДТП с участием Hyundai Santa FE, которое произошло на улице Чернышевского в Володарском районе.

Сама авария случилась в 08:45 10 июня около дома №21. Как сообщили сотрудники ГИБДД, Hyundai Santa FE сбил 81-летнего пешехода. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

«Информацию об аварии надо сообщать по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30», - объяснили в пресс-службе регионального МВД.