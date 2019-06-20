В поселке Локоть полыхал большегруз

22 июня в поселке Локоть Брасовского района случился пожар, на место выезжали спасатели 41-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 10:55. Через девять минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горел «Камаз» на площади 40 квадратных метров.

В тушении использовали ручной ствол.

В 11.09 пламя локализовали, в 11.20 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.