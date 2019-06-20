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На Красноармейской в Брянске травмировалась 16-летняя пассажирка автобуса

Опубликовано Сегодня, 17:07

16-летняя девушка, пассажирка автобуса Citroen JUMPER, получила травмы во время ДТП с участием иномарки Infiniti FX-37 в Брянске на Красноармейской 21 июня.

Сама авария случилась в 18:25. Как сообщили в отделе ГИБДД, 26-летняя водитель автомобиля Infiniti FX-37 ехала от улицы Авиационной и врезалась в автобус Citroen JUMPER под управлением 35-летнего водителя.

В результате у 16-летней пассажирки автобуса ушиб правого плечевого сустава; врачи, назначив ей лечение, отпустили домой.

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