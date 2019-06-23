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На водоеме в Фокинском районе утонул мужчина

Опубликовано Вчера, 08:00

22 июня в Фокинском районе Брянска местные жители извлекли из водоема тело гражданина.

Информация об обнаруженном трупе в управление МЧС поступила в 18:55. Как оказалось, погибшему было 30 лет.

Правоохранители выяснят причины и обстоятельства происшествия.

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