В поселке Ивот во время града пострадали дети

23 июня непогода натворила неприятностей в поселке Ивот Брянской области, под град размером с куриное яйцо и больше попала местная детвора.

Осадки были настолько опасными, что от них пострадало несколько детей. К счастью, поделились в соцсетях родители одного школьника, у него поранило только руки. Ребенок, по словам матери, едва успел спрятаться в доме, как с неба стали падать огромные льдины.

«Ивот. Дети попали под огромный град», - поделилась дама.