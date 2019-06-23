В Володарском районе осудят мужчину, забившего до смерти свою мать
Володарский райсуд рассмотрит уголовное дело 33-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Прокуратура поддержала обвинительное заключение.
Инцидент случился 5 апреля 2019 года. Мужчина, находясь дома, распивал спиртное, а потом поссорился с пожилой матерью. Во время конфликта ударил ее деревянным костылем, избил кулаками, а потом стал душить.
Женщина скончалась от сочетанной травмы груди и живота.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».
25 и 27 июня железнодорожники выполнят работы по замене резинокордовых настилов на двух железнодорожных переездах, расположенных на участке Карачев – Мылинка Брянского региона Московской железной дороги.
В Липецкой области завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.