На трассе «Мглин-Харитоновка» произошла трагедия
23 июня в Мглинском районе случилось страшное ДТП с участием автомобиля Honda CR-V, погиб 20-летний парень.
Инцидент произошел в 04:10 на 10-м километре трассы «Мглин-Харитоновка». 20-летний парень на иномарке ехал в село Молодьково. Не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.
Напомним, около поселка Добрунь произошла серьезная авария.
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