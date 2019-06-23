На трассе «Мглин-Харитоновка» произошла трагедия

Смоленская полиция завела уголовное дело на 46-летнего мужчину, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Смоленская полиция завела уголовное дело в связи с обнаружением поддельной купюры в одном из банков областного центра.

20 июня в Сафоново загорелся автомобиль, на место выезжали спасатели 14-й части.

Жители Десногорска 1998 и 1999 годов рождения, ранее судимые за кражи, снова решили вспомнить старое «ремесло» и совершили преступление на чужом дачном участке; парни задержаны, им грозит срок.

23 июня в Ершичском районе случилась авария на электросетях, в итоге райцентр, деревни Кузьмичи и Лужная остались без света.

23 июня в Сафоновском районе Смоленской области загорелась иномарка, на место выезжали спасатели 14-й части.

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

Инцидент произошел в 04:10 на 10-м километре трассы «Мглин-Харитоновка». 20-летний парень на иномарке ехал в село Молодьково. Не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.

23 июня в Мглинском районе случилось страшное ДТП с участием автомобиля Honda CR-V, погиб 20-летний парень.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству? В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

Движение автомобилей на двух переездах в Брянской области будет ограничено 25 и 27 июня в связи с ремонтными работами 25 и 27 июня железнодорожники выполнят работы по замене резинокордовых настилов на двух железнодорожных переездах, расположенных на участке Карачев – Мылинка Брянского региона Московской железной дороги.

Определились победители соревнований профессионального мастерства «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» В Липецкой области завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

