В Климовском районе после ДТП госпитализировали 52-летнего пассажира мотоцикла

52-летний пассажир мотоцикла «Минск» 23 июня получил травмы во время аварии на трассе ««Климово-Чуровичи-Забрама».

Как сообщили в отделе ГИБДД, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана волосистой части головы, рваная рана левого предплечья; он госпитализирован.

Само происшествие случилось около 00:05 на 14-м километре упомянутой дороги в Климовском районе. 40-летний водитель мотоцикла «Минск» ехал из Соловьёвки в Каменский Хутор. Не справившись с управлением, он упал на проезжую часть дороги.