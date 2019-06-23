На дороге «Жуковка-Косилово» Mitsubishi влетело в дерево, трое ранены

23-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и два его пассажира - 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка - получили травмы во время ДТП, которое случилось 23 июня на дороге «Жуковка-Косилово».

У 22-летнего парня врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и правого тазобедренного сустава; его госпитализировали. Диагноз 19-летней девушки - сочетанная травма, закрытый перелом нижней челюсти справа, перелом носа, она также в больнице. С похожими травмами в медучреждение попал и водитель.

Сама авария случилась в 14:10 на четвертом километре упомянутой трассы в Жуковском районе. В отделе Госавтоинспекции объяснили, 23-летний автомобилист, управляя Mitsubishi Lancer, ехал в деревню Гришина-Слобода и слетел в кювет, где врезался в дерево.