Полиция ищет свидетелей гибели брянского велосипедиста на Московском проспекте

Брянские правоохранители проводят расследования, а также просят свидетелей аварии, которая случилась 15 июня на Московском проспекте с участием иномарки и велосипедиста, обратиться в полицию.

Инцидент произошел в одиннадцать вечера недалеко от дома №5. Автомобилист на иномарке FAW сбил 20-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Парень скончался на месте от полученных травм.

«Для сообщения информации обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30», - объяснили в пресс-службе регионального МВД.