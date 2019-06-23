На Станке Димитрова в Брянске ливневка размером с хомяка подвела водителей

23 июня во время стихии на проспекте Станке Димитрова случилась неприятность из-за забитой ливневой канализации, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около шести вечера. Фото последствий опубликовал Кирилл Горбачев. На снимке видно, что в «реке» около многоэтажки практически утонули два автомобиля – грузовая «Газель» и иномарка.

По словам брянца Дмитрия Виговского, во всем виновата ливневка размером с хомяка, которая не смогла справиться с таким потоком воды.

Напомним, областной центр оказался в плену водной стихии.