В Володарском районе дама при покупке автомобиля лишилась 295 тыс рублей

В течение минувшей недели в Брянской области 16 человек стали жертвами мошенников, лишившись при этом более 600 тыс рублей, среди пострадавших оказалась и 35-летняя дама из Володарского района.

Все началось с того, что женщина нашла на одном из сайтов объявление о продаже легковушки. Условия были крайне выгодные. Во время общения по телефону с «продавцом» она узнала, что необходимо немедленно «зарезервировать» сделку, для этого надо было выплатить десятую часть транспорта. В течение двух дней мошенник просил дополнительно перечислить ему 10, 20, 30, а потом и 100 тыс рублей на непредвиденные расходы. За это он обещал лично доставить машину в Брянск. Даме возможность сэкономить расходы на 100-колметровый переезд показалась заманчивой, и она не обратила внимания на все странные условия. Когда срок пригнать авто пришел, мужчина перестал выходить на связь. В итоге потерпевшая лишилась 295 тыс рублей.