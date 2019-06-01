В сети появился ролик столкновения иномарки и тепловоза в Дятькове

20 июня в Дятькове произошла авария с участием тепловоза и иномарки Ford Focus, об этом свидетельствует ролик, опубликованный в одной из соцсетей.

По предварительным данным, 36-летняя автоледи, управляя иномаркой Ford Focus, выскочила на переезд, когда был запрещающий сигнал светофора, и столкнулась с тепловозом.

В итоге пострадал 53-летний помощник машиниста, он получил растяжение связок голеностопного сустава. Мужчина на амбулаторном лечении.

Фото - скриншот с видео.