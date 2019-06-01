Недалеко от села Солька случился лесной пожар

20 июня в Сафоново загорелся автомобиль, на место выезжали спасатели 14-й части.

Жители Десногорска 1998 и 1999 годов рождения, ранее судимые за кражи, снова решили вспомнить старое «ремесло» и совершили преступление на чужом дачном участке; парни задержаны, им грозит срок.

23 июня в Ершичском районе случилась авария на электросетях, в итоге райцентр, деревни Кузьмичи и Лужная остались без света.

23 июня в Сафоновском районе Смоленской области загорелась иномарка, на место выезжали спасатели 14-й части.

Сафоновские правоохранители завели уголовное дело на двоих ранее судимых молодых людей, 30 и 48 лет, их подозревают в грабеже.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 28- и 26-летнего местных жителей, их подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

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