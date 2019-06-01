На Речной брянский 19-летний лихач на авто «протаранил» большегруз и легковушку

24 июня в областном центре на улице Речной случилась авария с участием автомобилей Volkswagen Transporter, «ВАЗ-2115», «Камаз 65116» с полуприцепом, пострадал 19-летний парень из отечественной машины.

Потерпевший получил ушибленную рану левой теменной области, врачи, назначив лечение, отпустили его домой.

Само ДТП произошло в 12:15. По предварительным данным, 19-летний автомобилист на «ВАЗе 2115» ехал с улицы Бурова на бульвар Щорса. Выполняя обгон, он не учел расстояние между транспортом и столкнулся с Volkswagen Transporter под управлением 49-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После этого «ВАЗ-2115» врезался в «КАМАЗ-65116» с полуприцепом под управлением 55-летнего мужчины.

Напомним, на Красноармейской в Брянске травмировалась 16-летняя пассажирка автобуса.