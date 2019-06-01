В Фокинке косуля бросилась под колеса «Яндекс.Такси»

Серьезное дорожное происшествие случилось в Фокинском районе Брянска 24 июня, об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

Инцидент произошел около девяти вечера. На трассу из лесополосы внезапно выскочила косуля, которую насмерть сбила машина «Яндекс.Такси».

К счастью, водитель автомобиля не пострадал.