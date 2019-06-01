В Белых Берегах у местного автомобилиста случились неприятности

Житель поселка Белые Берега пожаловался в соцсеть на хулиганов, которые едва не размолотили его иномарку, припаркованную на стоянке.

Инцидент произошел прошедшей ночью около магазина «Стекляшка».

Мужчина опубликовал фото поврежденного автомобиля, на котором видно, что неизвестные пытались разбить лобовое стекло.

«Что же произошло сегодня ночью на стоянке возле магазина «Стекляшка», может кто-то видел или слышал?» - спросил автор поста.