На Володарке из-за серьезного ДТП с бетономешалкой образовался огромный затор

25 июня в Володарском районе Брянска создалась большая пробка из-за аварии с участием иномарки и бетономешалки, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент случился утром. По словам свидетелей, из-за ДТП образовалась тянучка от ДК Горького до микрорайона Речной.

На фото видно, что у легковушки разбита передняя часть, в стороне стоит бетономешалка, по всей вероятности, произошло столкновение.

О пострадавших ничего не сообщается. Известно, что на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и машины скорой помощи.

Официальной информации не поступало.