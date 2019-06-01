В Красногорском районе у 67-летнего пенсионера возникли проблемы из-за «охотников» за металлом

Полиция предъявила обвинение в краже 22-х и 36-летнему жителям деревни Палужская Рудня.

История случилась в селе Заборье Красногорского района. 67-летний мужчина ездил в гости к дочери. Когда вернулся, увидел, что его скутер, стоявший в сарае, разобрали неизвестные, похитив двигатель, переднее колесо и багажник.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что к преступлению причастны жители села Палужская Рудня, у которых ранее не было проблем с законом. В отделении они сознались, знали об отсутствии хозяина, поэтому решили забрать что-нибудь металлическое, чтобы сдать на лом. В итоге разобрали двухколесный транспорт.

Похищенное вернули законному владельцу.

Мужчинам грозит до пяти лет.