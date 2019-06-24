В Трубчевском районе в лесу произошел пожар
25 июня в Трубчевском районе загорелся лес.
Как сообщили в пресс-службе управления МЧС, населенным пунктам опасность не угрожала, до ближайшего села Чухраи было 5,5 километров.
Как оказалось, горела трава на площади 1,2 и 2,2 га. Огонь оперативно локализовали.
Напомним, 24 июня произошел пожар в лесу, расположенном за пять километров до села Солька.
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