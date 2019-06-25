Жестокое убийство в Клинцах: обвиняемый ответит перед судом
Брянские следователи завершили расследование уголовного дела 22-летнего жителя деревни Близна Клинцовского района, который обвиняется в убийстве.
Документ передадут для рассмотрения по существу в суд.
Инцидент случился ночью 29 декабря 2018 года. Молодой человек вонзил нож в шею 25-летнему односельчанину, от полученных ран тот скончался на месте.
Как оказалось, парни ненавидели друг друга и встретились в доме общего знакомого для примирения. После распития спиртного конфликт обострился.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
В Тульской области будет установлено десять автоматических пунктов весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. Соответствующий контракт заключили ГУ ТО «Тулаупрадор» и ПАО «Ростелеком». Автоматическая система весогабаритного контроля позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.
На железнодорожном переезде 400 км станции Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
25 июня в Москве Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский наградили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников «Россети". Наград и ценных призов удостоились 59 учащихся девятых и десятых классов из разных уголков России. Пятнадцать из них представляют регионы деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.