Жестокое убийство в Клинцах: обвиняемый ответит перед судом

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела 22-летнего жителя деревни Близна Клинцовского района, который обвиняется в убийстве.

Документ передадут для рассмотрения по существу в суд.

Инцидент случился ночью 29 декабря 2018 года. Молодой человек вонзил нож в шею 25-летнему односельчанину, от полученных ран тот скончался на месте.

Как оказалось, парни ненавидели друг друга и встретились в доме общего знакомого для примирения. После распития спиртного конфликт обострился.