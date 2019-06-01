В страшном ДТП около Меркульево погибли четыре человека

Сафоновские правоохранители завели уголовное дело на двоих ранее судимых молодых людей, 30 и 48 лет, их подозревают в грабеже.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 28- и 26-летнего местных жителей, их подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».

В одной из соцсетей утверждают, что погибли четыре человека.

Информация о происшествии поступила в 07:26. Через пару минут сотрудники МЧС нескольких подразделений, медики «скорой» и работники ГИБДД прибыли.

27 июня в Брянском районе на трассе Р-120 случилась авария с участием двух легковых авто, на место выезжали спасатели 13-й части.

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