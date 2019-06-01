В сети появилось видео жуткого ДТП с погибшими в Брянском районе

Страшная авария с участием легковых автомобилей случилась в Брянском районе на трассе Р-120 27 июня, по словам, очевидцев, погибли четверо.

Инцидент произошел около семи утра недалеко от села Меркульево. От удара машины загорелись.

Один из свидетелей в соцсети написал, когда проезжал мимо, на обочине лежал один мужчина, жуткая картина.

«Авария на Смоленской трассе за заправкой Нефтика ,пробка в обе стороны. Ищите пути объезда», - поделился Денис Черкасов.

По предварительным данным, утверждает Людимла Тимохина, погибли четыре человека.





