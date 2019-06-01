В деревне Масловка погиб 38-летний велосипедист

26 июня в деревне Масловка Карачевского района случилась авария с участием автобуса «ПАЗ» и велосипеда, в итоге разбился водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 18:55 на улице Первомайской. Как сообщили в отделе ГИБДД, 38-летний велосипедист ехал по краю трассы и, не справившись с управлением, врезался в бордюр. После этого столкнулся с автобусом «ПАЗ-4234», за рулем которого находился 52-летний водитель, затем упал, ударившись головой о бордюрный камень.

В итоге он от полученных травм скончался на месте.