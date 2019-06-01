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Брянец пошел на преступление ради сожительницы

Опубликовано Сегодня, 13:57

Ранее судимый 35-летний мужчина решился на преступление, поскольку его допекла гражданская супруга, ему надоело слушать о том, что он мало зарабатывает, и поэтому доказал, что готов ради нее на все; мужчину задержали в Тульской области, ему грозит срок.

По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» он может провести за решеткой до шести лет.

Сама история случилась в Почепском районе. В полицию обратился 48-летний гражданин, заявив о том, что с его дачи пропали микроволновая печь и холодильник.

Вскоре украденное нашли в пустом доме на соседнем участке. Правоохранители провели расследование и выяснили: кражу мог совершить 35-летний уголовник. Задержание происходило в Тульской области, где он навещал родственников.

По словам задержанного, он совершил кражу из-за гражданской супруги, упрекавшей его в том, что он мало зарабатывает. Когда бытовая техника появилась, она сперва обрадовалась, но, узнав о похищении, велела вернуть имущество назад. Тогда он и оставил технику в заброшенном доме.

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