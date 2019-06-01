На проспекте Ленина в Брянске из-за ДТП с такси образовался большой затор

Сафоновские правоохранители завели уголовное дело на двоих ранее судимых молодых людей, 30 и 48 лет, их подозревают в грабеже.

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