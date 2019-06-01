Под Клинцами в страшном ДТП ранена 46-летняя дама

27 июня в Клинцовском районе произошла авария с участием автомобилей Volkswagen Passat и Mercedes-Benz, в итоге пострадала 46-летняя женщина.

Само происшествие случилось в 08:15 на третьем километре трассы «Брянск-Новозыбков – подъезд к городу Клинцы». Как сообщили в отделе ГИБДД, 55-летняя автомобилистка на иномарке Mercedes-Benz ехала в Клинцы и не учла дистанцию до впереди двигавшейся машины Volkswagen Passat под управлением 46-летнего водителя, который начал поворачивать налево и столкнулся с ним.

У пострадавшей врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленные ссадины лица, левой ушной раковины; ее госпитализировали.

Напомним, на Горбатова в Брянске в ДТП пострадала 59-летняя пассажирка.