В ужасной аварии под Меркульево разбилась семья из Болотни

27 июня в страшном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей Subaru и Huyndai на трассе «Орел-Смоленск» под Брянском погибли четыре человека из Клетнянского района.

Погибшими оказалась семья Перлухиных из деревни Болотня, молодой человек и его родители (пожилые мать и отец) ехали в машине Huyndai.

Личность автомобилиста из Subaru, также разбившегося насмерть, устанавливают правоохранители.

Напомним, трагедия произошла в семь утра на 141-м километре дороги недалеко от деревни Меркульево.