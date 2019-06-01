В Белых Берегах местных жителей «атаковало» бешеное рыжее создание

27 июня поселок Белые Берега пребывал в страхе: из лесу выбежала маленькая рыжая лиса и стала набрасываться на местных жителей, об этом сообщил паблик в одной из соцсетей.

Очевидец рассказал, агрессивное животное встретил на улице Строителей около сараев, оно направлялось в сторону центра.





«Увидев бегущую на нас лису, мы еле успели заскочить в машину. Абсолютно не боится громкого сигнала и людей. Чтоб сбросить с капота, пришлось разгоняться и тормозить», - поделился брянец и добавил, что, когда лисицу удалось скинуть с машины, она едва не напала на идущую по улице пенсионерку, к счастью, последняя успела убежать от нее и скрыться в подъезде.