Под Суражом 32-летняя автоледи «приземлилась» в кювете

7 июня в Суражском районе произошло ДТП с автомобилем Subaru Impreza, пострадала 32-летняя дама.

Информация о пострадавшей из Суражской ЦРБ правоохранителям поступила в 22:15. Медики сообщили, что у женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, шейного и поясничного отдела позвоночника; ее госпитализировали.

Сама авария случилась в восемь вечера на 21-м километре трассы «Мглин-Сураж». 32-летняя автоледи ехала на машине Subaru Impreza. По предварительным данным, она не справилась с управлением и слетела в кювет.

Напомним, 27 июня пострадала 46-летняя женщина в аварии с авто Volkswagen Passat и Mercedes-Benz в Клинцовском районе.