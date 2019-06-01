В Бежице «встретились» две иномарки

28 июня в Бежицком районе произошла авария с участием двух иномарок, об этом сообщили водной из соцсетей.

Инцидент случился в два часа дня на улице 22-го Съезда. На перекрестке две легковых иномарки не поделили дорогу. От удара у обеих машин разбились передние части.

Пострадавших не было.

Официальной информации не поступало.

Напомним, 27 июня на проспекте Ленина произошла авария с участием «Яндекс.Такси» и легковушки.