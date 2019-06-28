В Бежицком районе случилось серьезное ДТП, есть пострадавшие

29 июня в Бежицком районе на улице 50 лет октября случилась авария с легковушкой и грузовиком, пострадали люди.

Инцидент произошел в 04:50. Через несколько минут на место выехали сотрудники МЧС 13-й части, ГИБДД и медики «скорой».

«В результате ДТП есть пострадавшие», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Спасатели проводили смыв горюче-смазочных материалов с дороги.