Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Бежицком районе случилось серьезное ДТП, есть пострадавшие

Опубликовано Вчера, 17:34

29 июня в Бежицком районе на улице 50 лет октября случилась авария с легковушкой и грузовиком, пострадали люди.

Инцидент произошел в 04:50. Через несколько минут на место выехали сотрудники МЧС 13-й части, ГИБДД и медики «скорой».

«В результате ДТП есть пострадавшие», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Спасатели проводили смыв горюче-смазочных материалов с дороги.

Фото
 3010
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В страшном ДТП около Меркульево погибли четыре человека
  • В Дубровском районе произошло серьезное ДТП с легковым авто, есть пострадавшие
  • В Советском районе Брянска произошло ДТП с легковушками, есть пострадавший
  • В Брянском районе произошло ДТП с легковушкой и грузовиком, есть пострадавшие
  • Серьезное ДТП в селе Хохловка: есть пострадавшие
    • Новости регионов
    Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
    11:17:55 28-06-2019
    С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:
    Банк УРАЛСИБ - лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»
    12:17:35 27-06-2019
    Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».
    Смолянина подвел сомнительный сверток
    09:53:13 27-06-2019
    Смоленская полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.
    В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы
    09:44:46 27-06-2019
    20 июня в Смоленской области местные жители обнаружили несколько взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
    Смоляне нашли пропавших на войне солдат
    13:28:16 26-06-2019
    Узнать о последних минутах жизни бойцов помогли архивы Министерства обороны и объединенных банков данных.
    Двоих безработных смолян подвели подозрительные свертки
    16:16:08 25-06-2019
    Смоленская полиция завела уголовное дело на 28- и 26-летнего местных жителей, их подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере.
    Лента новостей
    Вчера, 17:34
    В Бежицком районе случилось серьезное ДТП, есть пострадавшие
    Вчера, 17:29
    В Погарском районе водитель Volkswagen GOLF угодил в больницу
    28-06-2019, 17:01
    В поселке Выгоничи пропал Сергей Шалюто
    28-06-2019, 16:01
    В Бежице «встретились» две иномарки
    28-06-2019, 15:03
    В Брянской области запретили ввоз более 360 кило мяса, сала и колбас
    28-06-2019, 14:34
    В Карачевском водоканале работников не считали за людей
    28-06-2019, 14:25
    Брянский сквер Карла Маркса оборудуют камерами видеонаблюдения
    28-06-2019, 13:33
    В Злынке перед судом ответит чиновник, провернувший махинации с жильем
    28-06-2019, 13:18
    Житель Клетнянского района пострадал из-за подруги жены
    28-06-2019, 12:44
    Недалеко от Брянска нашли в мешке собаку, оставленную на жестокую смерть
    28-06-2019, 12:35
    Брянец стал должником по ошибке пристава
    28-06-2019, 11:59
    Под Суражом 32-летняя автоледи «приземлилась» в кювете
    28-06-2019, 11:24
    Житель Стародуба решил прокатиться с ветерком на чужом авто
    28-06-2019, 10:58
    В Белых Берегах местных жителей «атаковало» бешеное рыжее создание
    28-06-2019, 10:25
    В ужасной аварии под Меркульево разбилась семья из Болотни
    28-06-2019, 09:47
    Под Клинцами в страшном ДТП ранена 46-летняя дама
    28-06-2019, 09:08
    Брянец в супермаркете поиздевался над собакой
    28-06-2019, 08:55
    В Брянске значительно похолодало
    28-06-2019, 08:00
    В селе Ковшовка горела частная дача
    28-06-2019, 07:00
    Брянец ищет очевидцев ДТП на Авиационной
    28-06-2019, 06:00
    На Володарке появились «руины»
    27-06-2019, 17:01
    На проспекте Ленина в Брянске из-за ДТП с такси образовался большой затор
    27-06-2019, 16:18
    Экс-сотрудника брянской колонии №1 приговорили к сроку
    27-06-2019, 15:42
    В Брянске в доме на Донбасской появился подъезд в стиле «арт-хаус»
    27-06-2019, 14:47
    14-летнего брянца «погубил» залоговый билет из ломбарда
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    28-06-2019, 16:55
    Доставим контент раньше других: МегаФон и G-Core Labs объединяют возможности сетей доставки контента
    28-06-2019, 15:47
    На станции Выгоничи открылась музейная экспозиция в честь подвига брянских партизан в годы Великой Отечественной войны 1
    28-06-2019, 11:28
    «Мираторг» рассказал о современном сельском хозяйстве более 200 школьникам Брянской области с начала года
    28-06-2019, 11:16
    Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования 1
    27-06-2019, 20:23
    Акционеры компании «Россети» одобрили выплату дивидендов за первый квартал 2019 года в размере более 5 млрд руб
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянец в супермаркете поиздевался над собакой
    Происшествия На дорогах
    В сети появилось видео жуткого ДТП с погибшими в Брянском районе
    Происшествия На дорогах Новость дня
    В ДТП под Меркульево погибли оба водителя и два пассажира
    Новости Общество
    В Брянске была замечена «Леди Гага»
    Происшествия На дорогах
    В страшном ДТП около Меркульево погибли четыре человека
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как подключить гараж к электричеству?

    Как подключить гараж к электричеству?В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос  от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области

    «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области«Ростелеком» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инвестиционной привлекательности региона. Подписи на документе поставили президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Подписание состоялось на VIII Среднерусском экономическом форуме.
    РЖД новости
    На станции Выгоничи открылась музейная экспозиция в честь подвига брянских партизан в годы Великой Отечественной войны

    На станции Выгоничи открылась музейная экспозиция в честь подвига брянских партизан в годы Великой Отечественной войныНа станции Выгоничи Брянского региона Московской железной дороги накануне Дня партизан и подпольщиков открылся вокзальный музей, посвященный легендарной операции по подрыву «Синего моста», проведенной брянскими  партизанами в годы Великой Отечественной войны. 
    МРСК новости
    В Брянскэнерго за 5 месяцев 2019 года лично обратились более 6,5 тыс. потребителей 

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы Центра обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктов по работе с потребителями (ПРП), которые действуют во всех 27 районах электрических сетей предприятия, за 5 месяцев 2019 года. Личные визиты потребителей в ЦОП и ПРП Брянскэнерго - один из способов связи клиентов и сетевой организации.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.