В Выгоничах в аварии с отечественными легковушками пострадал 57-летний мужчина

29 июня в поселке Выгоничи Брянской области случилась авария с участием автомобилей «ВАЗ 21101», ранен 57-летний водитель.

Сам инцидент произошел в 09:20 на улице Ленина. По предварительным данным, 44-летняя дама на машине «ВАЗ-21101», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступила дорогу другому такому же автомобилю под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП у 57-летнего автомобилиста сотрясение головного мозга; его отпустили врачи с назначением лечения.