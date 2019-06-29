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В Советском районе полыхал частный гараж

Опубликовано Вчера, 19:06

30 июня в Советском районе на улице Глинки случился пожар, на помощь выезжали спасатели на двух автоцистернах первой и восьмой частей.

Информация о возгорании поступила в 09:47, через две минуты сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, горел частный гараж размером 3х5 метров на площади шести квадратов, а также находившийся внутри скутер. В тушении использовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы.

В 09.51 пламя локализовали, в 09.53 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

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