В Советском районе полыхал частный гараж

30 июня в Советском районе на улице Глинки случился пожар, на помощь выезжали спасатели на двух автоцистернах первой и восьмой частей.

Информация о возгорании поступила в 09:47, через две минуты сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, горел частный гараж размером 3х5 метров на площади шести квадратов, а также находившийся внутри скутер. В тушении использовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы.

В 09.51 пламя локализовали, в 09.53 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.